Hetzelfde geldt voor de muziek. De elf tracks zijn een samenraapsel van elektrisch geladen folksongs, kleine gitaarliedjes en instrumentals die niet zouden misstaan in een spaghettiwestern (‘Buffalo’) of een zombiefilm (‘Kireru’). John Parish is bekend voor zijn werk met onder meer PJ Harvey, Eels, Tracy Chapman, Perfume Genius en onze Arno. Onder zijn eigen naam is hij er nog niet in geslaagd om een klassieker in te blikken en ‘Bird Dog Dante’ is daar ook te versplinterd voor. Maar hoogtepunten ‘Rachel’, ‘The First Star’ en ‘Sorry for Your Loss’, met PJ Harvey, bewijzen dat hij die klassieker wél in zich heeft.