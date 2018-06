Let’s eat grandma - I’ m All Ears

‘Let’s Eat Grandma, dat is die tweeling uit The Shining die te veel naar Kate Bush heeft geluisterd’: niet iedereen was geheel overtuigd van de kwaliteit van ‘I Gemini’, het zeer gehypete debuut uit 2016 van deze twee rare jonkies uit Norwich.

3.0 5 0

Norwich is qua hipheid te vergelijken met Mechelen voor Bart Somers daar burgemeester werd. Jenny Hollingworth and Rosa Walton lieten het niet aan hun hart komen en gingen – als waren ze een voetbalploeg – vol aan de bak voor hun tweede. Minder doem, meer pop: puberelectro met twee heliumstemmetjes. Growing up in public, want het gaat vaak over het liefdesverdriet bij eerste relaties. Alsof het kinderen zijn van die smalle van The Human League en de omgevallen kerstboom Björk. New wave door 18-jarigen in 2018.