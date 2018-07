Nine Inch Nails - Bad Witch

‘Shit Mirror’ heet het nummer, en Ian Astbury van The Cult zou zich ergens op backing vocals bevinden, maar echt opvallend boven het geweld uitkomen doet hij niet. Ook Mariqueen Maandig, alias mevrouw Reznor, is zingend in de achtergrond aanwezig, en ondergaat hetzelfde lot. ‘Bad Witch’ is het derde luik van een trilogie van ep’s die in 2016 werd aangevat met ‘Not the Actual Facts’, vorig jaar een vervolg kreeg met ‘Add Violence’, en nu dus wordt afgerond met iets wat Trent Reznor zelf een lp noemt. Al doet hij dat voornamelijk omdat hij merkte dat ep’s op streamingsites stiefmoederlijk worden behandeld. ‘Ahead of Ourselves’ draaft, geholpen door een drum-’n-bassbeat, door op hetzelfde elan als ‘Shit Mirror’. ‘Play the Goddamned Part’ is de eerste van twee instrumentals: een dystopische klankwereld waarin geen enkel aangenaam of troostend geluid weerklinkt en een spookachtige sax de dolende gids is. Nog een spook in ‘God Break Down the Door’, dat voor het eerst een croonende Reznor laat horen, in een song die akelig dicht tegen David Bowies ‘Blackstar’ aanschurkt. ‘Bad Witch’ is gefundenes Fressen voor wie nog op zoek was naar een behapbare portie uneasy listening om de zomer mee door te komen. Zes songs, dertig minuten. Meer een ep dus. Of beter: iets meer dan een ep.