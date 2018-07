‘Linda’s in Custody’ is een verre nicht van Childish Gambino’s ‘This Is America’: een licht refrein, met mitrailleursalvo’s om de aandacht vast te houden. ‘Hahaha’ lijdt aan songwritersdiarree: vier songs over elkaar gesmeerd, waarvan één met een uitstekende riff, maar toch een hoogtepunt. Tussen het lawaai door zijn Justin Chancellor van Tool en, vreemd genoeg, de regisseur van ‘Shrek’ de voornaamste gasten op deze plaat.

‘Year of the Snitch’ is één van de minder klantvriendelijke platen van Death Grips, in een backcatalogue vól moeilijk restafval. Als deze recensie en de platenhoes – een verzameling glory holes met lippen, tongen en tanden – u afstoten, bent u geen Death Grips-fan en zult u dat ook niet meer worden. ‘Year of the Snitch’ is grotesk en potsierlijk, en bewijst tegelijk dat MC Ride, Zach Hill en Andy Morin perfecte controle hebben over hun kunst. Op vijf september staan ze in Amsterdam. Dat is niet ver van uw bed.