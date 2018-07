Gorillaz - The Now Now

Een vol stadion dat, zoals bij het hologram Hatsune Miku in Japan, een uur lang naar een virtuele artiest zit te kijken: die gimmicks gaan mij een stap te ver. Ik wil echte mensen zien, en ze moeten zweten. Het geweldige aan Gorillaz is dat ze van in het begin méér waren dan een gimmick. Er was vanaf hun geboorte (meteen volgroeid – naar pubernormen) een naadloze wisselwerking tussen Gorillaz de stripfiguren en Gorillaz de liveband. En daarbovenop het slimme idee om wat doodgeboren had kunnen zijn, fris en variabel te houden door een onafgebroken aanvoer van special guests – een truc die eerder met groot succes door Massive Attack werd gebruikt. ‘The Now Now’ wil nadrukkelijk (één now volstond niet) bewijzen dat Gorillaz de tijdgeest vat, en is meer dan de vorige worpen een semisolootje van Damon Albarn, alias 2D. De plaat is zoals de maker: warm, multicultureel en tegelijk introspectief, rusteloos, reizend. Soms zet ze in op sfeer (‘Fireflies’, ‘Idaho’), soms op feesten (‘Hollywood’, ‘Magic City’, ‘Lake Zurich’, ‘Sorcererz’), soms op radiovriendelijke pop. En tussen elke twee regels (of bij Snoop: tussen elke twee trekjes) voel je Damons queeste naar good vibes in een wereld vol bad vibes. Eén ding is overduidelijk: Damon heeft het voorbije jaar vaak naar muziek uit de jaren 70 (disco) en de jaren 80 (synths) geluisterd.