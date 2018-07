- Superster tussen de boterham: Kanye West als producer

We beginnen met de slechtste plaat: ‘Nasir’ (★★½) van hiphoplegende Nas. Kanye voorziet epische beats – diepe bassen! Strijkers! Gospelkoren! – die Nas niet kan temmen. ‘The odds is that what you love can kill you / Like a heart physician who dies from a heart attack’ uit ‘White Label’ is slechts één van de véle lyrics die gewoon niet aankomen. Als Nas in ‘Everything’ waarschuwt voor de gevaren van vaccinaties, weet je het zeker: dit is niet langer de straatrapper die in de jaren 90 het meesterwerk ‘Illmatic’ heeft afgeleverd.