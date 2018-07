Dirty Projectors - Lamp Lit Prose

Op de nieuwe plaat spat de verliefdheid uit de groeven. In ‘Blue Bird’ zweeft Longstreth een halve meter boven de grond, karamellenverzen prevelend op een wolk van warme, wiebelende toetsen. ‘I Found It in U’ voelt als ‘in love for the first time ever’: gulzig, met een hartslag van ongedurige handclaps. ‘Lamp Lit Prose’ klinkt lang niet zo snedig als doorbraaksingle ‘Stillness Is the Move’ van negen jaar geleden, maar Dirty Projectors sprankelt weer. En dat overvloedige gevoel waar Dave destijds naar streefde, heeft hij nu pas echt te pakken.

Zangeressen Coffman, Angel Deradoorian en Olga Bell blijven uiteraard onvervangbaar, maar Longstreth lokte een pak schoon zingend volk naar zijn studio, en zij gooien de ramen en deuren van de typische Projectors-sound wijd open. ‘Change is the only constant’ weten Robin Pecknold van Fleet Foxes en Rostam, ex-Vampire Weekend, in het country-folkachtige ‘You’re the One’, terwijl Syd van Odd Future hemelse nows opstapelt in de duizelende opener ‘Right Now’. De harmonieën van de HAIM-zusjes laten de milieuprotestsong ‘That’s a Lifestyle’ dan weer baden in het gouden avondlicht van Daves nieuwe thuisstad Los Angeles.