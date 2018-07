Want tjongejonge, wat was hij niet uit de media weg te branden. Eerst verpulverde hij het streamingrecord van Spotify – in de eerste 24 uur luisterde de mensheid collectief 882 jaar naar zijn nieuwe dubbel-cd ‘Scorpion’ – en dan volgde de terugslag toen mensen hun geld terugvroegen, net omdat Drake er op elke pagina, in elke playlist stond.

Er was dat ene regeltje: ‘I wasn’t hiding my kid from the world / I was hiding the world from my kid’. De eerste keer dat Drake zijn kind publiekelijk erkent. De feiten: ‘Scorpion’ duurt een onverbiddelijke 90 minuten.