Florence + The Machine - High as Hope

Het is in ‘Big God’ dat er voor het eerst echt iets te horen is. ‘Decency’ van Balthazar namelijk, maar dan met Kamasi Washington op saxofoon en Jamie xx achter de knoppen. Die laatste maakt het verschil: Florence krijgt een paar blokjes om mee te bouwen, voor de rest blijft de Legodoos potdicht. Slim, en daarna wordt er vaker gedurfd. Naakter dan op ‘No Choir’ krijgen we Florence niet meer, en ‘Grace’ is verfrissend eerlijk: een eerbetoon, of verontschuldiging, aan haar jongere zus. Even is Florence Welch geen frontvrouw, geen geschifte bosnimf, maar gewoon een zus die iets goed te maken heeft, en dat probeert met piano en een pruilende contrabas. ‘I’m sorry I ruined your birthday, you had turned eighteen / The sunshine hit me and I was behaving strangely’. Kleefvrij is het niet altijd, maar het is eens iets anders. En of dat al eens mocht.

