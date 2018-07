Stock, Aitken and Waterman was in de glorieuze jaren 80 geen dik advocatenbureau, maar een hitfabriek voor Britse bleekscheten. Onder wie Rick Astley, ieders in scherp confectiepak gestoken favoriete schoonzoon met vetkuif, die met ‘Never Gonna Give You Up’ genoeg verdiende om eeuwig te rentenieren.