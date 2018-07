Dominic ‘Yungblud’ Harrison, piepjong, is een kind van zijn tijd: hij haalt de mosterd voor zijn debuut vaker bij Spotify-pop dan bij klassieke hiphop. The Chainsmokers halen het van Biggie of 2Pac. Dat kan, alleen gaat Yungblud nogal vaak mosterd halen. Bij Arctic Monkeys in ‘I Love You, Will You Marry Me’, bij Tom Morello voor het titelnummer, en tenzij ‘Medication’ bedoeld is als hommage aan ‘Paper Planes’, mag de advocaat van M.I.A. al beginnen te watertanden. Beetje zonde, want Yungbluds teksten zijn, jeugdige overmoed daargelaten, slimmer dan zijn muziek. Wie is Yungblud nu? In een festivaltent maakt die vraag weinig uit, als het maar jolig klinkt. En daarna? Opgroeien, en groeien. Zodra hij met z’n zakgeld een eigen smoel koopt, zijn we fan.