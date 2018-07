Ty Segall & White Fence - Joy

Niet dat we daar ooit aan getwijfeld hebben. Daar hadden we de tijd niet voor. In januari was er nog ‘Freedom’s Goblin’. Puik plaatje. Amper een halfjaar oud, maar wie Ty kent, weet: hij heeft tussendoor vast een maandje vakantie genomen. Als chronische platendiarree een erkende aandoening was, mocht Ty Segall aan de Delhaize op de gehandicaptenplaatsen parkeren. Imodium lust hij niet. In die ziekenboeg leerde hij zes jaar geleden Tim ‘White Fence’ Presley kennen: ook uit Californië, en ook iemand die liefst nog voor het ontbijt al twee platen heeft uitgebracht. In 2012 namen ze samen ‘Hair’ op: een plaat die bedoeld was als één helft Segall en één helft Presley, maar de samenwerking beviel hen zo goed dat ze samen begonnen op te nemen.

‘Joy’ is het logische vervolg op ‘Hair’, een voortzetting. Denk: The Doors, de Moody Blues op die momenten dat ze het bij het juiste eind hadden, Broken Glass Heroes die het menen, The Who van ‘Sell Out’, meeliften met de ‘Magical Mystery Tour’. Als ‘Joy’ opgenomen werd in een garage, dan toch één die met donkerrood fluweel behangen werd. Is wel een restant van die garagedagen: de neiging om nummers te maken die korter zijn dan een niesbui. Maar noem ze geen stijloefeningen, daarvoor zijn ze vooral in de eerste driekwart van de plaat te volgroeid, en worden ze met te veel jaloersmakend gemak uit de mouw geschud. ‘Please Don’t Leave This Town’ heeft meer spanning in anderhalve minuut dan andere artiesten in veertig minuten brengen, en zelden klonk een akoestische gitaar zo prangend als in ‘Body Behavior’ – op élke plaat een rechtgeaarde single. ‘My Friend’ is zeldzaam want duurt langer dan drie minuten, maar telt met die samenzang geen seconde te veel.