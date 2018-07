In de klanken die Ssaliva uit dat Japanse snaarinstrument plukt – ontegensprekelijk mooi, maar ook afgemeten en synthetisch – herkent iedereen iets anders. Bij ‘ever since’ zien wij Bill Murray door zorgvuldig uitgekiende Wes Anderson-decors rijden, maar we hoorden ook al vergelijkingen met middeleeuwse composities, de intelligent dance music-gloriejaren van het Warp-label of Japanse minimalisten als Satoshi Ashikawa en Midori Takada.

Liftmuziek is dit zeker niet. Onvaste noten werden niet weggegomd, en de tracks duren geen seconde langer dan noodzakelijk. ‘unplugged vol.1’ is wél een verzameling van elf kleine eilandjes van verstilling. Elf dosissen tegengif voor zenuwslopende uren in pendeltreinen met vertraging, aan overbevolkte hotelzwembaden of in zuurstofarme landschapskantoren. Elf muzikale vluchtheuvels waarop je je alleen maar hoeft te verwonderen over de sierlijke schijnbewegingen van ‘scattered’, of over dat melodietje van ‘fall w me’ dat telkens nét ietsje anders van de toonladder druppelt. Koesterplaat.