Gaika - Basic Volume

Gebruikmakend van gulle dosissen grime, dancehall, ragga, r&b, trip- en hiphop, schetst Gaika in vijftien songs ruim anderhalf uur lang een klankbeeld van hoe het is om een gevoelige zwarte poëet te zijn in een nog steeds blanke wereld die weer maar eens op zijn kop staat. Het strekt Gaika tot eer dat hij op zijn debuut niet gaat voor de behapbare introductie, maar kiest voor een doorwrocht concept waarin enkel de bereidwillige luisteraar voldoening zal vinden. De songs met de meest pretentieuze titels (‘Seven Churches for St Jude’ en ‘Clouds, Chemists and the Angel Gabriel’) zijn de minste, afsluiter ‘Spectacular Anthem’ maakt zijn titel slechts half waar: geen anthem, wel spectaculair. ‘Basic Volume’: bijzonder plaatje.

