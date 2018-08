Ross From Friends - Family Portrait

Ross From Friends is het geeky pseudoniem van de Londenaar Felix Clary Weatherall. Weetje 1: toen hij net muziek begon te maken, zat er in de studio een seizoenscompilatie van ‘Friends’ vastgeroest in de dvd-speler. Wie goed luistert, hoort op zijn vroegste tracks een vrolijk wisecrackende Chandler op de achtergrond. Weetje 2: in de jaren 80 was zijn vader een dj die een sound system in zijn camionette had gebouwd en daarmee door Europa van fuif tot fuif trok.