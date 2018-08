Underworld & Iggy Pop - Teatime Dub Encounters

3.0 5 0

Het typeert de je-m’en-foutist Iggy Pop dat hij met Underworld samenwerkt omdat hij hun spul lust en omdat zijn lust for life onverminderd is. Het opzet van hun samenwerking is simpel: Underworld levert beats en Iggy Pop lult eroverheen. En het is wel degelijk gelul, een eindeloze stream of consciousness. Maar Iggy lult op topniveau en na meer dan een halve eeuw rock-’n-roll op én naast het podium heeft hij wat te vertellen. En hij geniet hoorbaar van de allesbehalve politiek correcte souvenirtjes die zijn brein ophoest. In ‘Bells & Circles’ verhaalt Iggy zeven minuten lang hoe hij op vliegtuigen rookte en stewardessen neukte tot ook zij rookten uit alle gaten. Van de andere drie tracks is enkel het vaderlijke ‘I’ll See Big’ van dat niveau, maar dit verbond werkt: het swingt, het boeit, het lijkt het bezielde geraas van een dertiger – niet slecht voor iemand die meer dan veertig jaar ouder is.