Alles is nu netjes verpakt en verzameld in een doosje en te koop voor iedereen, maar zeggen dat het de meest behapbare brok Dylan is die ons de afgelopen jaren voor de voeten is gevallen, is de waarheid geweld aandoen.

Om te beginnen duurt het anderhalve cd voor er elektriciteit aan te pas komt, en geen kwaad woord over folk-Bob, maar de man is nooit een virtuoos geweest op de akoestische gitaar, en wij hebben hem altijd liever gehoord als de vonken hem rond de oren vlogen.