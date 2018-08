Mac miller - Swimming

Miller opent zijn vijfde en beste plaat met een smeekbede: ‘I’d do anything for a way out of my head.’ Dertien songs lang worstelt hij met drank, spijt en bovenal zichzelf. Blazers toeteren feestelijk in ‘Ladders’, maar verder zijn de beats sober en ingetogen. John Mayer begeleidt hem in het heerlijk slome ‘Small Worlds’ en producer Blood Orange sprenkelde z’n sterrenstof over hoogtepunt ‘Self Care/Oblivion’. Achteraan staat het mooie ‘2009’ en vindt Miller een beetje vrede: ‘Every day I wake up and breathe / I don’t have it all, but that’s all right with me.’