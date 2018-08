‘One, two, one-two-three-four!’ schreeuwt Miles, en met een drietal Buzzcocks-gitaren trapt hij zijn derde plaat op gang. Na de verdomd verleidelijke stomper ‘Cry on My Guitar’ hebben we ons gewoonlijk al tot op ons ondergoed uitgekleed, en dan moet Miles nog z’n innerlijke James ‘Sex Machine’ Brown op ons loslaten in ‘Wrong Side of Life’. ‘Cold Light of the Day’ en ‘Coup de Grace’ doen dan weer denken aan The Clash, en ah, wat denken wij toch graag aan The Clash.