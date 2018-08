Animal Collective - Tangerine Reef

Toondichten met bijgeleverde beelden. ‘Buffalo Tomato’, ‘Coral by Numbers’ en ‘Coral Understanding’ zijn conceptsongs over koraalriffen. Specifieker: over koralen die seks met elkaar hebben. ‘Coral Porn’ was een werktitel. Wie die theorie wegdenkt, hoort dertien stinkers op een rij. ‘Hair Cutter’, ‘Best of Times’ en alles daartussen: gratuite muzak, verstopt onder zeven lagen echo en galm en van den aap zijn gat geblazen teksten. ‘Tangerine Reef’ is de allereerste Animal Collective-plaat waar kernlid Panda Bear voor gepast heeft – misschien voelde hij de bui hangen.

Tot ze nog eens een écht machtige plaat uitbrengen (‘Merriweather Post Pavilion’ is negen jaar oud, ‘Strawberry Jam’ élf), moeten we concluderen dat de groep dezelfde weg is opgegaan als Mercury Rev. Eén met zoveel esoterische apekool dat het niet plezant meer is. ‘Tangerine Reef’ is slaapverwekkend en pompeus, en u hebt betere dingen te doen.