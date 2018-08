Mitski - Be the Cowboy

Ze is geboren in Japan en opgegroeid in dertien landen, van Amerika over Turkije tot Congo – moeilijk te plaatsen dus, net als haar muziek. Bijzonder interessant, maar ook frustrerend. Mitski doet niet aan refreinen op haar vijfde plaat ‘Be the Cowboy’. De dreigende strijkers waarmee single ‘Geyser’ opent, ruimen snel plaats voor drums en een slidegitaar. Daarna barst een storm los die oplost in een euforische en met blazers gezegende finale. En dat in nog geen tweeënhalve minuut. Ze ontdoet disco van de kitsch en danst in haar eentje in het heerlijke ‘Nobody’. ‘Me and My Husband’ is een kortstondige dagdroom, verhelderde ze in een interview. De zin ‘Nobody fucks me like me’ uit ‘Lonesome Love’ blijkt wél waar te zijn. ‘Remember My Name’ is ontspoorde indierock, ‘Pink in the Night’ een romantische ballade en ‘Washing Machine Heart’ een stomper met handgeklap en een synthlijn uit ‘The Addams Family’. Wij begrijpen het na een dozijn luisterbeurten nog steeds niet allemaal, maar we wíllen wel. Dat zegt genoeg.