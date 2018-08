Jacques werd Travis en bracht zijn debuutplaat uit in 2015. Op ‘Rodeo’ wist hij gastbijdragen van Quavo (Migos), Kanye West, The Weeknd en Justin Bieber te verzamelen, to name but a few. Zo overduidelijk was ’s mans talent en zo rijzend zijn ster, dat de groten maar wat graag bij hem in dienst gingen.

‘Birds in the Trap Sing McKnight’ was de wellicht iets te haastig in elkaar geflanste tweede, die minder dan een jaar later volgde en een pak minder intrigerend klonk dan zijn titel en voorganger deden hopen.