Deafheaven - Ordinary Corrupt Human Love

In opener ‘You Without End’ glijdt de schreeuwstem van George Clarke zo vlot binnen dat ze haast in de mix verdwijnt. De galmgeluiden zijn niet te tellen, de piano had van Mötley Crüe kunnen zijn en de sologitaar wil per se op het hoofdpodium van Graspop. ‘Honeycomb’ is wél van de bonte bende die wij graag hebben: het refrein hoor je niet komen, de lange postrock-outro is mooi. ‘Canary Yellow’ begint als ‘No Surprises’ van Radiohead en eindigt in een mannenkoortje: Clarke heeft het hier over wijnranken van licht en linten van klei. ‘Glint’ is een indrukwekkende wandeling boven de nevelen: in de tekst draagt een romanticus de zotskap. Knap!

Wel één ster eraf voor het pokkesaaie ‘Near’ en voor ‘Night People’, omdat je de genodigde Chelsea Wolfe amper hoort.