Death Cab for Cutie - Thank You for Today

Ze deden dat met de release van hun eerste ‘show’, een soloperformance van frontman Ben Gibbard in een huiskamer vol twentysomethings. Na twee decennia nog iets relevants en fris proberen te brengen is voor elke groep een uitdaging, en al helemaal in de subtopcategorie waar DCFC in speelt. Interpol, toch een pak jonger, heeft al een retrotournee achter de rug waarop ze hun succesvolste plaat integraal hebben gebracht. En de laatste worp van Snow Patrol is al helemaal een nachtmerrie. Niet zo bij ‘Thank You for Today’: de negende van Gibbard is een fris popplaatje, met smaakvol ingelegde, licht psychedelische elementen. ‘Gold Rush’ is een voortreffelijke single. ‘Summer Years’, ‘Autumn Love’ en ‘Northern Lights’ (de titels hadden evengoed op een yogaplaylist op Spotify gekund) zijn mooie, begeesterende indiesongs. Precies de snit waar DCFC goed in is: tegelijk droevig en upbeat, met teksten vol mooie, soms vergezochte beeldspraak. Staat niet mis naast zijn beste werk. Goed gedaan, Gibbard.