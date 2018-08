Blood Orange - Negro Swan

Devonté Hynes speelt bas, piano, keyboards, gitaar, cello en drums. Hij programmeert ook drums. Hij componeert en producet zowat alles zelf. En hij zingt: in de lage registers komt zijn Londense accent naar boven, via zijn lichtvoetige falset gaat hij helemaal op in de New Yorkse omgeving – soms letterlijk, want hij last zelf opgenomen stadsparkgeluiden in. Bekende en onbekende vrouwen zetten hun geaardheid nadrukkelijk in het uitstalraam. Sfeer van dat activisme: niemand wil een versie van zichzelf zijn, iedereen wil gewoon zichzelf zijn. De muziek van ‘Freetown Sound’ klinkt hier en daar als het funky, maar melancholische ‘Losing You’ van Solange Knowles, dat Hynes voor haar heeft geschreven.

Maar dat was 2016. Hynes omschreef zichzelf toen als ‘een computer waarin vijftig tabbladen openstaan’. Op het nieuwe ‘Negro Swan’ zijn het er minder geworden. Hij is ook meer gaan mijmeren. Hij zet de feestplaten minder luid. Hij moet bij zichzelf gezegd hebben: ‘Dan ben ik maar te subtiel, te donker en te depri voor de ‘I Will Survive’-holebi’s en de reggaeton-blacks. Laat ik gewoon muziek maken voor mensen die luisteren.’