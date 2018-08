Interpol - Marauder

‘Marauder’ is een plaat die zo naast die twee Interpol-classics kan, zonder poespas. Weg zijn de pompeuze stadionambities waarin de groep zich na ‘Antics’ verloor, weg is ook de besnorde bassist Carlos Dengler – frontman Paul Banks neemt tegenwoordig de honneurs waar achter de bas. Opzwepende donkere rockers als ‘The Rover’ en ‘Mountain Child’, de rokerige film noir van ‘Complications’ en ‘Party’s Over’: het zijn bekende Interpol-formules, op deze plaat evenwel met evenveel vuur als souplesse gebracht. Echt interessant wordt het in een song als ‘Flight of Fancy’, minder vintage Interpol, meer kronkeling, een eresaluut aan een verloren liefde: ‘Who reigns in that silence / When you sleep in the afternoon / You reach out to emptiness / Until the reaching out feels empty too’. ‘Marauder’ is deels nostalgie en warme geruststelling, deels expeditie en de opwinding van een nieuw hoofdstuk. De geknipte plaat voor de verdorring na de hittegolf.