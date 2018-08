Jake Shears - Jake Shears

Daardoor duurt het even om verder te kijken dan titels als ‘Big Bushy Mustache’ en die gul rondgestrooide saxsolo’s, maar net wanneer Shears’ debuut er één dreigt te worden waarbij je na afloop minder weet dan toen het begon, ontwaar je beginselen van zelfbeheersing, tekent zich een prima song af in ‘Creep City’ en vind je een goeie tekst in ‘The Bruiser’ (‘They call me The Bruiser / I’m your biggest fan / I kiss you with the back of my good hand’). Een plaat waarop het fijn meekelen is in de auto, maar wel met de ramen dicht.