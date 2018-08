Mark Lanegan & Duke Garwood - With Animals

Waar ‘Black Pudding’ een minimalistisch gegeven was waar de akoestische gitaar de boventoon voerde, is ‘With Animals’ een minimalistisch gegeven, gedrenkt in subbassen en lage regionen. ‘Come on now, midnight children, sing a dark harmony’, zingt Lanegan in opener ‘Save Me’, ‘Free me, save me, see me, love me’. En daarmee is de toon gezet voor het komende uur, waarin een dis wordt opgediend die ergens tussen Portishead en Hank Williams laveert. Af en toe dreigt hij even, maar nergens haalt Lanegan uit zoals hij dat deed bij Screaming Trees of op het fantastische ‘Bubblegum’, en alle drums en percussie klinken alsof er geen handdoek, maar een tweepersoonsdonsdeken overheen ligt. ‘Spaceman’: de valiumversie van Zeppelins ‘Gallow’s Pole’. ‘With Animals’: muzikale somberte waar je zin in moet hebben. Wij, voorlopig: heel veel.

<iframe src="https://open.spotify.com/embed/track/6nlmJiBTeqanqavLD5ETjL" width="300" height="380" frameborder="0" allowtransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>