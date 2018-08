‘Go to School’ is een musical over Shane, een chimpansee die naar school gaat. Hij wordt verliefd en gedumpt, krijgt te maken met een pestkop en steekt de school in de fik. ‘The Fire’, het moment waarop Shane de lucifer aanstrijkt, is een epische rocksong met meerdere versnellingen, gitaarsolo’s en een banjo. Daartegenover staan nummers die zo absurd zijn dat het bijna lachwekkend wordt, zoals ‘The Bully’: eerst dansbare latin pop, daarna Meat Loaf, op het eind een kermisfanfare. ‘High School Musical’, gemaakt door twee jonkies die te lang in de platenkast van hun ouders hebben gegrasduind, iemand?