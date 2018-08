4.5 5 0

Geen cover, wel een indrukwekkend punkrock-epos in twee delen. Het begint met een handvol kale rimshots, een gitaar die ook een bas zou kunnen zijn, en zanger Joe Talbot die voor zijn doen erg gezapig naar voren treedt: ‘They laugh at me when I run / I waste away for fun / I am my father’s son / His shadow weighs a ton / Goes and it goes and it goes and it goes’. Terwijl het geweld rondom aanzwelt, wordt Talbot steeds bozer, tot hij het in de laatste rechte lijn uitschreeuwt in een mix van pijn, angst en vreugde. Een concert dat daarmee begint, daar wil je bij zijn. Alles wat volgt, is harder, beknopter en gebalder (‘Colossus’ duurt bijna zes minuten, de rest blijft onder de vier). Maar nergens wordt het avontuur gemeden, het risico geschuwd, de naakte waarheid opgesmukt. ‘June’ is gewoon een mooi liedje (niemand die na debuut ‘Brutalism’ had gedacht het woord ‘mooi’ ooit te moeten bovenhalen in een recensie van IDLES), en als Talbot in het refrein van ‘Great’ gaat van ‘G! R! E! A! T!’, dan is dat omdat het moet, en kan het hem geen fuck schelen dat het refrein van ‘Danny Nedelko’, een kwartier eerder, om exact dezelfde aanpak heeft gevraagd. Eerlijk duurt het langst. ‘Joy as an Act of Resistance’: uitstekende titel, goed idee, heerlijke plaat.