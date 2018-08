Oh Sees - Smote Reverser

Op voorganger ‘Memory of a Cut Off Head’ heetten (Thee) Oh Sees nog OCS.

3.0 5 0

‘Memory’ was één lange pastorale, er bleef niks over van wat wij van John Dwyers bende verwachten: psych ’n’ garage met een hoek eraf en krautrock om op te pogoën. De plaat bracht wel oudgediende Brigid Dawson terug voor zang en toetsen. Zij is er ook bij op ‘Smote Reverser’. In de geweldige opener ‘Sentient Oona’ zitten Can-drums en een Jack White-piano. ‘Enrique El Cobrador’ begint met een serieuze fuzz-bas, de ah-ah-aah’s van Led Zeppelins ‘Immigrant Song’ krijs je er vanzelf boven. ‘Overthrown’ is hard als Motörhead en onnozel als ‘Crazy Horses’ van The Osmonds. Als ‘Last Peace’ eindelijk losbarst, hoor je de twee drummers alsof je ertussen staat. Vanaf de lange instrumental ‘Anthemic Aggressor’ varen Oh Sees op een progrockkompas, en verdwijnen ze helaas van onze radar.

