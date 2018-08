3.5 5 0

Anno 2018 zingt hij over zijn seksualiteit met een heerlijke, jammer genoeg uitzonderlijke zelfverzekerdheid. In ‘Seventeen’, de opener van zijn tweede plaat ‘Bloom’, bezingt hij één van z’n eerste ervaringen in bed, in het titelnummer gebruikt hij een bloeiende bloem als metafoor. Sivan werkte al samen met Jónsi en Martin Garrix, maar doet hier vooral aan Frank Ocean op zijn toegankelijkst denken. Zijn duet met Ariana Grande en ‘What a Heavenly Way to Die’ – eerder Bastille dan The Smiths – zijn ons nog te mak. Maar ‘My My My!’ klinkt als vlinders in de buik (weet u nog?) en ‘Postcard’, ‘The Good Side’ en ‘Animal’ zijn schone slow burners. Troye Sivan is een popster die onze jonge generatie verdient.

