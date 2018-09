Paul McCartney - Egypt Station

Opener ‘I Don’t Know’ is alvast een parel, een ouderwetse superieure song. Het is natuurlijk pretentieus, maar ik zou Paul er toch op willen wijzen dat er nog een andere song verscholen zit in de melancholische intro die hij op een aftandse honkytonkpiano speelt.

‘You wanted so much more than casual conversation / If you come on to me, then I’ll come on to you’. Hola! Meneer is 76 en getrouwd, maar flirt en staat open voor ouvertures. Amusant dat die ode aan flirten, ‘Come On to Me’, wordt gevolgd door, veronderstel ik, een ode aan zijn echtgenote Nancy Shevell: ‘I liked to get stoned / I used to get wasted / But these days I don’t / ’Cause I’m happy with you’. ‘Happy with You’ is een ‘Blackbird’-achtig niemendalletje op akoestische gitaar, maar mooi en charmant.