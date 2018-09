Het is de inhoud die telt, niet de vorm – zie de songtitels (‘As a Man’, ‘Don’t Beat the Girl out of My Boy’). Oef, ook daar zit het meestal Snor (m/v/x). Het venijn zit in de start, in de kale maar vastberaden gitaarlijn van ‘As a Man’, en in ‘Hunter’: slowen in de darkroom met een danspartner die voortdurend naar je slagader hapt. Calvi speelt met seksualiteit als een hond met een stok, en in ‘Alpha’ hijgt ze even overtuigend. In ‘Indies or Paradise’ probeert ze dat ook, maar daar kan ze PJ nooit ver genoeg achter zich laten – onder ons gezegd: het overkomt haar wel vaker. Maar laten we elkaar geen Thea noemen: ‘Hunter’ is een puike plaat, en echte mannen houden nu eenmaal van spanning. Kijk maar naar hun ondergoed.