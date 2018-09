Frontman Jason Pierce had vroeger een gospelkoor ter beschikking. Ooit vloog hij snelsnel naar de States voor één pianopartij van Dr. John. Voor het nieuwe ‘And Nothing Hurt’ was het budget zo onbeduidend dat hij alle laagjes toeters en bellen zelf thuis heeft ingespeeld. Alleen toen bleek dat de pauken niet langs de trap omhoog konden, verkaste hij naar een studio.

In de teksten biedt Pierce een vrouw zijn excuses aan omdat hij een ander heeft, wordt op ‘September Gurls’ van Big Star gedanst en luidt de boodschap dat je altijd tot morgen kunt uitstellen wat je vandaag niet gedaan krijgt. Ja, de depri astronaut Pierce is een zeurkous, maar iemand die het in verband met zijn gedobber in de ruimte ooit had over ‘a giant step each day’, is een af en toe grappige zeurkous. Maar vooral: niemand legt spoor naast spoor en laag op laag zoals hij dat doet.