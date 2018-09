Bert Dockx - Transit

De bassnaren worden op het ritme van een dromend hart aangeslagen, terwijl hoge noten zweven zoals de vogels die Peter Green van Fleetwood Mac in zijn ‘Albatross’ voor ogen had. Een gitzwarte versie van Townes Van Zandts ‘Rake’ ontspoort halverwege heerlijk. ‘Joy Division-covers zijn de ergste vorm van godslastering,’ riepen we uit na wat The Killers met ‘Shadowplay’ hadden aangericht, maar Dockx toont dat het wel op een integere manier kan. Zijn versie van Bruce Springsteens ‘I’m On Fire’ is niets minder dan bloedmooi. Tijdens ‘Sinnerman’ spuwt hij een laatste keer zijn gal, om daarna het licht te ontvangen in Bob Dylans ‘I Shall Be Released’. Bert Dockx mag u voortaan met Bard van de Nacht aanspreken.

Voorbeluisteren