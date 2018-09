Lenny Kravitz - Raise Vibration

Niet dus. Rustige vastheid, maar dan met de funky Kravitz-saus die we kennen van bij zijn debuut: ‘Let Love Rule’ revisited, bijna dertig jaar later, ongeveer. Niets mis mee, want dit is een mooi zomerplaatje, dat spijtig genoeg uitkomt ná de zomer. Begrijpe wie kan. Beste nummer is veruit ‘Johnny Cash’: verdriet om een dode moeder, vervlochten in een tijdloos mooie song. Maar ook ‘Low’, ‘Gold Dust’ en ‘It’s Enough’ swingen snedig en zwoel als Stevie Wonder in zijn beste dagen. En ‘5 More Days ’Til Summer’ is eigenlijk ‘My Sweet Lord’ van George Harrison, dat al een doorslagje was van iets van The Shangri-Las, maar dat hindert niet. Niets nieuws onder de zon dus, maar die schijnt hier wel op volle sterkte. N-n-n-nice.