In onze verbeelding zoeven wij in een comfortabele kogeltrein door de Oeral. Maar al in de derde minuut zet de koning, de keizer én de admiraal van de krak-piep-knor zijn horrormasker op, komt het akelige ‘Come to Daddy’ voor de geest, vouwen ritmes zichzelf dubbel en springt alles constant uit de maat.

In ‘MT1 T29r2’ wriemelt drill and bass zich na een knettergekke percussiesolo tussen houtblokken en harp. Als wij in ‘abundance10edit’ ingaan op de lokroep ‘Give me your hand, my friend / And I will lead you to a land of abundance, joy and happiness’, geeft een grijnzende Twin ons prompt de oren en de staart van een ezel. Afsluiter ‘pthex’ klinkt dan nog als Death Grips ook.