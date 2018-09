Wie hield van de debuutplaat ‘Jungle’ (2014) van Jungle – destijds de twee mysterieuze Londenaars J en T, anno 2018 een zevenkoppige band geleid door Josh Lloyd-Watson en Tom McFarland – hoeft niet te twijfelen: bestel ‘For Ever’. En meteen ook een nieuw paar dansschoenen, u zult ze nodig hebben.

De cover van ‘For Ever’ is dezelfde als die van ‘Jungle’, alleen de kleuren zijn omgewisseld. In de videoclips van Jungle wordt nog steeds gedanst. J en T zingen nog altijd als de Bee Gees en de muziek laat zich, net als in onze recensie van hun debuut, omschrijven als ‘een kruising tussen TV on the Radio en Scissor Sisters’. Zelf beschrijft Jungle ‘For Ever’ als ‘een postapocalyptisch radiostation dat break-upsongs draait’, maar dan zullen het eerder kleurrijke Teletubbies dan rottende zombies zijn die de wereldheerschappij overnemen.