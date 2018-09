Wow wat een slechte review zeg. Eminem heeft het niet over bitcoin dat was Royce the 5’9. Hij laat via flows, methaporen en brilliante wordplays en grappige punchlines zijn ideeen los over de hedendaagse maatschappij, het verval van de politiek, de staat van hip hop en de haat die hij krijgt als hij probeert af te wijken van zijn normale repertoire. Hij doet dit door al zijn critici de mond te snoeren, de mumble rappers in de zeik te nemen en ontelbare referenties aan sociale gebeurtenissen te verwerken in wat een raptechnisch bijna perfect meesterwerk is. Heel de hip hop wereld staat op zijn kop en Eminem is weer bezig met wat hij altijd doet. Waar de fuck hij zin in heeft en ook dit album zal ondanks alle kritiek een van de bestverkopende albums van het jaar worden. Maar in dit geval kunnen werkelijk alleen mensen zonder verstand van Rap of mensen die te dom zijn om zijn lyrics te bevatten klagen over de qualiteit. Heerlijke beats, en tussen de boosheid, grappen en zelf reflectie een paar nummers die dieper ingaan op disfunctionele relaties die Eminem als geen ander kan beschrijven Eminem - Kamikaze 9/10 Maar ja... Haters blijven haters