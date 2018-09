Prince - Piano and a Microphone

‘Piano and a Microphone’ is ook de titel van de laatste (en enige) solotournee van Prince, maar deze plaat heeft daar niets mee te maken. Opnames van de tournee waren al lang verkrijgbaar via bootleggers. Op de plaat, een opname van een repetitie bij Prince thuis in 1983, vormen de eerste zeven songs een demomedley. ‘Purple Rain’ is in embryonale vorm op piano te horen als een bluesy ballad, nog niet de bigger than life-hymne. Ook wat ‘17 Days’ zou worden, was nooit eerder solo op piano te horen. Er zijn drie zelfs voor überfans minder bekende jams: ‘Wednesday’, ‘Cold Coffee & Cocaine’ en ‘Why the Butterflies’. ‘Strange Relationship’ zou hij nog zes jaar opsparen. Er is een flard van Joni Mitchells ‘A Case of You’, en een aanzet tot de sensuele ballad ‘International Lover’. Fascinerend, funky en een must voor fans. En dit komt niet eens uit de legendarische Vault, maar is slechts privégepiel waarvan Prince nooit gewild zou hebben dat het verscheen, wegens wel goed naar onze normen, maar niet naar de zijne.