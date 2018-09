BEAK> is de groep van Geoff Barrow van Portishead, aangevuld met bassist Billy Fuller en elektronica-wizard Will Young. Hun debuutplaat namen ze volledig live op, binnen een vooraf vastgestelde tijdslimiet en zonder overdubs. Een aanpak waar BEAK> ook voor zijn derde plaat bij zweert, en die ervoor zorgt dat er een grote tijdloosheid van uitgaat. ‘>>>’ had net zo goed in de jaren 70 van Can en Kraftwerk als, welja, nú gemaakt kunnen zijn. Wat BEAK> serveert is ondanks, of misschien dankzij, de zelf opgelegde beperkingen een bijzonder spannend lappendeken. Filmische landscapes (de groep leverde de soundtrack bij ‘Couple in a Hole’, het langspeelfilmdebuut van de Britse Vlaming Tom Geens) staan broederlijk naast pure krautrock (‘Allé Sauvage’), Pixies op valium (‘Teisco’) en vrolijke poprock (‘King of the Castle’). Maar net zo goed durven ze een potje white noise te laten overkoken, zoals in ‘Abbots Leigh’. Gevonden vreten voor wie bij het korten van de dagen wakker wil blijven.