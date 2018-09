Chilly Gonzales - Solo Piano III

Chilly Gonzales liet pianosporen achter bij Drake en Daft Punk. Eén van zijn masterclasses gaat over de dominante zwarte toetsen in ‘Fancy’ van Iggy Azalea en ‘Shake It Off’ van Taylor Swift. Als hij de strijkers van ‘Eleanor Rigby’ van The Beatles ontleedt, heeft hij het over ‘Elizabeth Rigby van The Rolling Stones’. Ooit rapte hij over Candy, een ‘A&R dame like the others / Suckin’ on the dicks of the three Warner Brothers’. Op ‘Solo Piano III’ heeft de original prankster zich goed verstopt. Het is de componist Jason Beck – zo heet Chilly echt – die zich van rêverie van Debussy naar gymnopédie van Satie slingert, en van elegante romantiek naar vroege jazz. De tracks opgedragen aan Beach House, Migos of de turnster Nadia Comaneci zijn even hoog en laag, licht en donker, wuft en diep (én Ramones-kort) als alle andere. Verrassend mooi!