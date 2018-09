Marissa Nadler - For My Crimes

Geholpen door Janel Leppin (cello) en Angel Olsen (een uit louter nevelen opgetrokken backing), zingt ze eerst drie keer ‘Please don’t remember me’, en dan pas ‘for my crimes’. Er zijn nog meer zinnen die zichzelf uitkerven. ‘You’re only harmless when you sleep.’ ‘I can’t listen to Gene Clark without you anymore.’ ‘Blue Vapor’ is Nadler op Hammond, Patty Schemel (Hole) aan de drums en Dana Colley (Morphine) op sax. Chelsea Wolfe zou hier gitaren laten scheuren boven metaldrums, maar Marissa Nadler herleidt haar songs tot hun kern, om ergens in dat grote land tussen Lana Del Rey en Sibylle Baier aan haar eigen kerk te bouwen.