Noname - Room 25

In ‘Window’ heeft ze niet eens een beat nodig, maar rapt ze boven strijkers, een harp en een kaduke muziekdoos. De jazzy instrumentatie is overwegend live. De gastrappers zijn niet aangetrokken om clicks te vergaren. Haar teksten zitten tjokvol clevere verwijzingen en rijmschema’s. Haar bijzondere intonatie lijkt het best op spoken word. Noname legt haar hart en ziel bloot over seks, onzekerheden, familie, kanker, racisme, Morgan Freeman, veganisten, liefde, corrupte agenten, en zo veel meer. Al wie klaagt dat hiphop geen échte muziek is, al wie – al dan niet bewust – denkt dat vrouwen niet in de klasse van Kendrick Lamar en Kanye West kunnen spelen: zet ‘Room 25’ op, neem de lyrics erbij en geniet. Noname is een naam om te onthouden.

Voorbeluisteren