‘Vision OnE’ bevat alle ingrediënten voor een rave-anthem met breakbeats uit Orbitals beginjaren, maar stelt teleur. In ‘There Will Come a Time’ is de uitleg van BBC-professor natuurkunde Brian Cox beter dan de tune. Cox heeft het over ons aller kostbare, vluchtige leven. Dat leven is alvast te kort om nog eens te luisteren naar de fake trompet en de kermisbeats van dieptepunt ‘Hoo Hoo Ha Ha’.