Maar nu kruipt popsong ‘Raise Your Voice Joyce’ voorin. ‘Normal People’ zit zelfs ‘Common People’ van Pulp op de huid. Heel ‘Dose Your Dreams’ zit vol ruimte, en Pink Eyes komt niet meer als een grizzly achter een boom vandaan. Zijn gegrom glijdt sierlijk binnen naast andere stemmen: gitarist Mike Haliechuk zet een goeie Bobby Gillespie neer, drummer Jonah Falco kan de meest feeërieke Beach Boys nadoen. J Mascis van Dinosaur Jr. is ook van de partij en Mary Margaret O’Hara trekt een Arcade Fire-achtige finale op gang. ‘David Comes to Life’ blijft Fucked Ups beste, dit lijkt hun makkelijkste.

