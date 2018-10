De groepsnaam is goed gekozen, want met elke nieuwe plaat lijkt Birds That Change Colour het kleurenpalet volledig om te gooien.

3.5 5 0

Na psychedelische folkrock en ingetogen luisterliedjes is het nu aan een even vreemde als intrigerende mix: psychedelica in combinatie met composities die soms zo Engels zijn dat je ze een kopje thee zou aanbieden. Small Faces meets The Kinks, meets Buffalo Springfield, Love, David Crosby en The Grateful Dead. En net als je denkt alle invloeden bij elkaar te hebben, knipoogt ‘Shaman’s Apprentice Blues’ naar T-Rex, en ‘Juicy Lucy’ naar vroege Roxy Music. ‘Nova Albion’ is een wilde rit met af een toe een puur en simpel countryliedje tussendoor om de gemoederen te bedaren. Als het een groeiplaatje blijkt te zijn, ziet u het vast terug in onze eindejaarslijst.

