Vergeef ons ons enthousiasme, maar: hoera. Want in Ron Gallo hebben we weer een betrouwbare leverancier gevonden van de baldadigheid die Devo verkocht en de kromme funk die Frank Zappa aan de man bracht.

3.5 5 0

Als Ron in ‘‘You’ Are the Problem’ gas terugneemt, klinkt hij een beetje als een jonge Lou Reed – met de lachspier van King Gizzard & The Lizard Wizard, maar zonder dat er te gretig op dijen gekletst wordt. Lachen mag, maar alleen als er voor elke grap ook een gitaarriff opdaagt. Een compromis waarbij iedereen wint, want dankzij ‘Always Elsewhere’ (de Devo-verwijzing van hierboven) en ‘Party Tumor’, een goeie The Hickey Underworld in amper twee minuten, zullen we nog weken lol hebben. Mocht gitaarmuziek écht morsdood zijn, dan is iemand vergeten dat te zeggen aan Ron Gallo. Ssst: houden zo.

