2.5 5 0

In de hoogdagen van de britpop was Suede een stem apart, gezegend met één van de meer flamboyante frontmannen. Nu klinken ze helaas als iets uit de vorige eeuw. ‘The Blue Hour’ is een ambitieuze conceptplaat die de dreigende tijdgeest wil vatten en bol staat van songs met sombere titels als ‘Wastelands’, ‘Roadkill’ en ‘Dead Birds’, die te vaak ook zo klinken. Erger is dat ‘The Blue Hour’ met z’n strijkers, koren en overdubs nog vaker log en pompeus aandoet. Geen plaat waarmee een comeback van de grond raakt.

